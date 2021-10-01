Сухопутные войска РФ получили свыше 2,5 тысячи единиц новейшего оружия в 2021 году

Москва, 1 октября. Сухопутные войска РФ в текущем году получили свыше 2,5 тысячи новых образцов оружия и военной техники, заявил главнокомандующий войсками Олег Салюков.

В интервью газете «Красная звезда» он отметил, что в 2021 году тысячи образцов оружия и техники передаются в войска для повышения их боевых возможностей. По его словам, для танковых и мотострелковых подразделений закупаются танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, а также модернизированные БМП-2 с боевым отделением «Бережок».

«Проведены исследовательские учения и апробация БМПТ, по итогам которых подтверждены ранее полученные результаты по способам и приемам действий подразделений, оснащенных БМПТ», — заявил Салюков.

Он подчеркнул, что российская армия продолжит закупать БМПТ «Терминатор». Также генерал заявил, что в 2022 году в ВС РФ начнется замена пистолетов Макарова на «Удав». Кроме того, в следующем году будет принята на вооружение снайперская винтовка Чукавина (СВЧ).

Ранее сообщалось, что российские зенитчики в ближайшее время получат новейшие переносные ЗРК «Метка». Также стало известно о старте производства в РФ боевой платформы «Бумеранг», которой уже заинтересовались за рубежом, передает «Царьград».