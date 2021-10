Израильская компания ImageSat опубликовала снимки разрушенной взрывом базы КСИР

Тель-Авив, 1 октября. Израильская разведывательная компания ImageSat International опубликовала фото разрушенного взрывом секретного объекта Корпуса стражей исламской революции.

По данным издания The Times of Israel, в результате инцидента погибли двое военнослужащих КСИР. Согласно одной из версий журналистов, взрыв стал следствием неудачных испытаний ракетного вооружения. Вторая версия гласит о нападении на секретный объект.

База Корпуса стражей исламской революции расположена к востоку от Тегерана. На снимках ImageSat видно, что по меньшей мере четверть здания полностью разрушена. Также взрывом повредило крышу.

#ISI reveals: On Monday, 27 September 2021, a mysterious #explosion shook western #Tehran, #Iran. According to #ISI intelligence report, the explosion occurred at an #IRGC secret missile base of Shahid Hemmat Industrial Group. pic.twitter.com/EMERYT2S5c