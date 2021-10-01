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Израильская компания ImageSat опубликовала снимки разрушенной взрывом базы КСИР
Армия
Израильская компания ImageSat опубликовала снимки разрушенной взрывом базы КСИР
wikipedia.org  /  Joser86h / CC BY-SA 3.0

Тель-Авив, 1 октября. Израильская разведывательная компания ImageSat International опубликовала фото разрушенного взрывом секретного объекта Корпуса стражей исламской революции.

По данным издания The Times of Israel, в результате инцидента погибли двое военнослужащих КСИР. Согласно одной из версий журналистов, взрыв стал следствием неудачных испытаний ракетного вооружения. Вторая версия гласит о нападении на секретный объект.

База Корпуса стражей исламской революции расположена к востоку от Тегерана. На снимках ImageSat видно, что по меньшей мере четверть здания полностью разрушена. Также взрывом повредило крышу.

В конце сентября появилась информация о возгорании на территории исследовательского центра КСИР. Прибывшие по тревоге сотрудники спасательной службы локализовали пламя. При этом военные инцидент не комментировали.

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