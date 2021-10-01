Воров памятников и ограждений задержали на кладбище в Ленобласти

Сегодня утром на кладбище во Всеволожском районе Ленинградской области задержали мужчин, которых застали за погрузкой ограждений и памятников в грузовик.

По словам очевидцев, безнравственный поступок совершили мужчины на Пундоловском кладбище во Всеволожском районе Ленобласти. Родственники усопших поймали воришек, которые грузили металлические ограждения и памятники. Добытое мужчины складировали в грузовую ГАЗель. По заявлению свидетелей произошедшего, они хотели сдать памятники на металлолом.

Видео задержания прислали очевидцы. На них видно, что мужчин застали врасплох, они не смогли внятно объяснить, что делают ограждения в грузовике.

Как в дальнейшем пояснил ФАНу представитель администрации Пундоловского кладбища, никто ничего не воровал и не спиливал. А весь металл, который задержанные пытались увезти, уже находился на мусорной свалке. Это металл со старого кладбища, где были демонтированы ненужные ограждения и памятники.

«У нас сейчас двоевластие. Я — представитель «старой администрации», а есть и новая. Вот это они все и мутят. Еще и вызвали полицию, прокуратуру, прессу», — сообщил представитель администрации Пундоловского кладбища.

Делом уже занимаются правоохранители. По данным пресс-службы ГУ УМВД на место конфликта прибыли сотрудники полиции и устанавливают обстоятельства произошедшего.