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Грузинский телеканал «Имеди» сообщил о местонахождении Саакашвили

  /   Обновлено: 01 октября 2021 14:02
Политика
Грузинский телеканал «Имеди» сообщил о местонахождении Саакашвили
rustavi2.com/

Тбилиси, 1 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится на территории Украины, отмечает грузинский телеканал «Имеди».

По сообщению телеканала, в настоящее время политик находится в украинском городе Трускавец.

Ранее Саакашвили распространил видеообращении, в котором заявил о прибытии на территорию Грузии. По словам политика, он прибыл в Батуми и планирует 2 октября пойти на выборы органов местного самоуправления.

Грузинские правоохранители опровергли эту информацию, отметив, что Саакашвили не пересекал государственную границу. Официальный Тбилиси неоднократно предупреждал, что бывший глава Грузии будет задержан по прибытии в страну.

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украина саакашвили грузия
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