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Глава Uniper Маубах исключил вероятность скорой сертификации «СП-2»
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Экономика
Глава Uniper Маубах исключил вероятность скорой сертификации «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Берлин, 1 октября. Глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что «Северный поток — 2», вероятно, не сможет помочь в восполнении мировых запасов газа будущей зимой.

Получение всех необходимых разрешений в отношении газопровода затянется, то есть его скорый ввод в эксплуатацию не предвидится.

«Сертификация трубопровода, насколько я знаю, завершится так поздно, что он, скорее всего, не сможет помочь нам этой зимой», — заявил Маубах.

О том, что строительство «СП-2» завершено, было объявлено 10 сентября. Теперь регулятор в Германии изучает документацию с точки зрения соответствия проекта европейскому законодательству и энергобезопасности.

Любой новый канцлер Германии не будет выступать против газопровода и поддержит его запуск, отмечал ранее политолог Штефан Майстер.

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германия газопровод северный поток 2 сертификация маубах
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