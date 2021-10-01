Глава Uniper Маубах исключил вероятность скорой сертификации «СП-2»

Берлин, 1 октября. Глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что «Северный поток — 2», вероятно, не сможет помочь в восполнении мировых запасов газа будущей зимой.

Получение всех необходимых разрешений в отношении газопровода затянется, то есть его скорый ввод в эксплуатацию не предвидится.

«Сертификация трубопровода, насколько я знаю, завершится так поздно, что он, скорее всего, не сможет помочь нам этой зимой», — заявил Маубах.

О том, что строительство «СП-2» завершено, было объявлено 10 сентября. Теперь регулятор в Германии изучает документацию с точки зрения соответствия проекта европейскому законодательству и энергобезопасности.

Любой новый канцлер Германии не будет выступать против газопровода и поддержит его запуск, отмечал ранее политолог Штефан Майстер.