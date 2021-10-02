Джигурда раскрыл малоизвестную сторону личности Андрея Данилко

Актер, певец, композитор, режиссер, продюсер и телеведущий Андрей Данилко сегодня празднует свой 48-й день рождения. В беседе с ФАН актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда раскрыл неожиданный факт из жизни именинника.

Собеседник поведал, что среди талантов юмориста-пародиста есть не только созданный образ женщины с непростой судьбой Верки Сердючки.

«Мало кто знает, что он в другой своей ипостаси музыкант. Он играет классику: Шопена, Баха. Это такое мистическое развлечение. Он предстает перед массовым сознанием в роли фрика, шута, клоуна. Делает это замечательно. На самом же деле он очень тонкой душевной организации человек. Понятно, что внутри него «терки» в том смысле, что человек, знающий классику, вынужден представать перед обществом в маске Верки Сердючки. Однако делает это замечательно. Так что флаг ему в руки. Здравия и удачи!» — сообщил актер.

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Никита Джигурда также рассказал, как в свое время он открыл для себя творчество Андрея Данилко.

«Я в Киеве когда-то купил его диск. Лет десять назад я увидел на распродаже его CD-диск. Я был удивлен его тонкой душевной организацией. Там была представлена другая сторона его личности», — сказал собеседник ФАН.

В завершение он добавил, что, к сожалению, широкой публике мало интересна эта сторона Верки Сердючки.

«Мне говорили, что я заложник своего образа. Однако я не настолько зависим от образа варвара. Он не сможет перешибить массовое сознание своей душой, аленьким цветочком своего сердца. Он выпускает [диски с музыкой], но это не интересует массовое сознание, которое радуется маске клоуна, но то, что он глубокий человек, это безусловно», — заключил исполнитель песен.

Global Look Press / Alexander Keltik/Russian Look

Ранее режиссер Сергей Урсуляк через ФАН поздравил с днем рождения актрису Чулпан Хаматову. По его словам, сочетание содержательности и очарования артистки дает невероятный эффект.