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В Волгограде разоблачили мошенничество с опекой над детьми
Происшествия
В Волгограде разоблачили мошенничество с опекой над детьми
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Волгоград, 1 октября. 29-летнего уроженца Дагестана обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Расследование уголовного дела завершено, сообщает «Волгоградская правда». Следствие установило, что в период с октября 2018 года по июнь 2019 года обвиняемый через администрацию Камышинского района оформил опеку над восемью воспитанниками Петровальского дома-интерната для умственно отсталых детей. Следователи считают, что в первую очередь «опекуна» интересовали счета детей, на которых к тому времени накопилось восемь миллионов рублей.

Мужчина уехал в Дагестан вместе с детьми, там обналичил деньги. Однако жить с подопечными обвиняемый не стал, несмотря на то, что регулярно получал из бюджета деньги на их содержание.

Следственным органам и прокуратуре удалось отменить решение администрации об оформлении опеки. Сейчас бывших воспитанников дома-интерната вернули в социальное учреждение.

От своих должностей освобождены руководитель местного органа опеки и директор дома-интерната. Следствие по делу завершено. Материалы вместе с обвинительным заключением направлены в прокуратуру региона.

Ранее ФАН рассказывал о разоблачении мошенника в Севастополе. Он, под видом фермера, сумел получить грант в размере 760 тысяч рублей по поддельным документам.

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