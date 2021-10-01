Политолог Кедми озадачил студию Соловьева словами об отношении США к российским ракетам

Москва, 1 октября. США в последние годы вынуждены наблюдать за успехами РФ в разработке новейших образцов вооружения, но поражения в этой гонке американцы не признают, заявил политолог Яков Кедми.

Слова эксперта озадачили студию Владимира Соловьева. По мнению Кедми, Соединенные Штаты еще не готовы капитулировать в этом противостоянии. Хотя российские конструкторы действительно совершили прорыв, говорить о всеобъемлющей победе пока рано, предупреждает эксперт.

«Новые вооружения будут значительными с точки зрения влияния на поле боя только к 2025 году. Сегодня они никак не влияют», — заметил Кедми.

В Пентагоне, как подчеркивает эксперт, также понимают этот факт. Более того, если командование ВМФ РФ считает подводный беспилотник «Посейдон» ультимативным оружием, это не означает, что американские адмиралы придерживаются того же мнения, пишет ФБА «Экономика сегодня».

«Нет! Они чувствуют, что отстают, и идут двумя путями: нейтрализовать то, что есть, и догнать. Смогут, не смогут – это другой вопрос», — заключил Кедми.

Ранее американские аналитики объяснили, как новейшее российское вооружение держит в страхе Вашингтон. При этом «Царьград» представил тройку наиболее грозных российских изобретений.