Лиза Арзамасова нарядилась с сыном в одной цветовой гамме

Москва, 1 октября. Звезда сериала «Папины дочки» актриса Лиза Арзамасова не так давно стала матерью. 14 августа она родила своему супругу Илье Авербуху сына — Льва.

Как и многие матери, артистка пока не спешит показывать поклонникам лицо сына. При этом она не забывает делиться трогательными снимками с его участием на своей странице в Instagram.

Этот раз не стал исключением. Молодая мама в сторис показала видео, где держит на руках маленького сына. Интересно, что Лиза вместе со Львом одеты в одну цветовую гамму — нежно-серый оттенок. В кадре видно, что актриса в домашних серых брюках прилегла на диван, а на живот положила своего наследника. Лиза, поглаживая Леву по ногам, демонстрирует, что сын одет с ней в одной гамме. На него надета серая кофточка и ползунки в серо-голубую полоску.

Ранее Арзамасова уже выкладывала подобную публикацию, на которой она с сыном гостит в своей детской у родителей.

Актриса всегда старается подобрать образ так, чтобы гармонировать с сыном. Ей удалось несколько раз продемонстрировать удачные сочетания в одежде, в том числе и с коляской малыша, которые отметили как подписчики, так и известные друзья артистки.

Напомним, Арзамасова вышла замуж за тренера по фигурному катанию Илью Авербуха в декабре 2020 года. Пара не стала отправляться на медовый месяц на Бали или Мальдивы, как это предпочитают делать представители российского шоу-бизнеса. Авербухи-Арзамасовы отправились в Сочи. Вместе с ними отправился и сын Авербуха от первого брака — Мартин.

Ранее сообщалось, как Лиза Арзамасова выложила нежную фотографию из Сочи.