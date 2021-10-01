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Жительница Краснодара открыла центр помощи людям с аутизмом и уже помогла 150 семьям
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Благотворительная организация Анны Маловой «Открытая среда» занимается важным делом — помогает людям с особенностями развития приспособиться к жизни.

Анна с детства ухаживает за своим братом Никитой, страдающим аутическим расстройством. На тот момент в Краснодаре не было организаций, которые содействовали бы реабилитации таких людей. Все приходилось делать самостоятельно: проводить упражнения, обучать бытовым навыкам и социальной коммуникации. Тогда девушке и пришла в голову идея создания собственного центра.

«Это сделано для того, чтобы у каждого человека с особенностями развития была среда, где бы его принимали, понимали, где он мог бы быть счастлив. Потому что для них не так важно получить образование или устроится на какую-то классную работу, для них это скорее всего недоступно. Быть в обществе людей, которые его принимают, быть полезным и жить счастливо, чего достоин любой человек, он может», — описывает свою идею Анна Малова.

Важной частью своей работы Анна видит именно социальную адаптацию аутистов, чтобы они могли без опаски передвигаться по городу, пользоваться услугами кафе и кинотеатров, чувствовали себя полноправными жителями мегаполиса.

«Один из самых главных наших проектов — это «Тренировочная квартира». Это проект, который входит в систему сопровождаемого проживания, и мы очень надеемся, что скоро откроем квартиру сопровождаемого проживания. Тем самым, мы поможем взрослым ребятам избежать попадания в психоневрологический интернат и жить лучшей жизнью», — делится планами развития педагог.

Тренировочная квартира — это по сути обычная квартира, в которой взрослые люди с аутизмом учатся жить самостоятельно, вместе с педагогами и волонтерами осваивают простейшие бытовые навыки: готовят, убирают, ходят в магазин и проводят досуг. Евгений Филипповский — один из участников такого проекта.

«Мне еще расти и расти, но я, например, научился какие-то блюда готовить. Может быть и не так часто, но уже имею хоть какой-то опыт», — делится новым опытом Евгений.

На данный момент в центр Анны Маловой обратились без малого 150 семей. Все они находятся на попечении организации и регулярно получают гуманитарную и психологическую поддержку.

Еще одним направлением «Открытой среды» является трудоустройство людей с аутизмом. Цифры пока небольшие, всего три человека нашли работу. Но Анна считает это большим достижением, ведь чтобы человек с особенностями развития научился приносить пользу обществу, необходимо пройти очень длинный и тяжелый путь подготовки.

«Уже много лет каждые выходные мы стараемся выводить ребят в разные заведения, инклюзивно, вместе с волонтерами, где они веселятся, проводят занятия, учатся общаться, заказывать еду. При этом это делается не в стенах закрытого центра, а в городе. Таким образом и они привыкают к городу, и город привыкает к ребятам», — гордится своими достижениями Анна.

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