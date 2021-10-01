Пэрис Хилтон поддержала Бритни Спирс после публикации смелых фото без одежды

Лос-Анджелес, 1 октября. Поп-звезда Бритни Спирс продемонстрировала подписчикам стройную фигуру на неожиданных кадрах без белья. Светская львица Пэрис Хилтон осыпала певицу комплиментами.

Бритни Спирс вернулась в соцсети после небольшого перерыва — звезда удалила собственный аккаунт в Instagram, но совсем недавно она возобновила общение с подписчиками. Так, внимание поклонников привлекла последняя публикация певицы.

Спирс полностью обнажилась перед камерой, чтобы поделиться провокационными кадрами с поклонниками. В комментарии Спирс отметила, что не стала пользоваться фотошопом.

«Игра в Тихом Океане никому не повредит. Кстати, фото не отредактировано, ванна изгибается», — подчеркнула певица.

Смелый пост Бритни Спирс мгновенно обрел поддержку со стороны певицы и модели Пэрис Хилтон. Светская львица призналась, что рада позитивному настроению певицы.

«Люблю видеть тебя такой счастливой и свободной! Ты это заслужила! Люблю тебя, Бритни!» — заявила модель.

Поводом для радости могла стать не только новость о предстоящей свадьбе Бритни Спирс, но и ее недавняя победа над опекуном. Суд удовлетворил требование певицы освободить ее от опеки отца, Джеймса Спирса после 13 лет под его контролем.