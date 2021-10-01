Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 октября 15:10
15:09
Общество
Глава Медиагруппы «Патриот» Столярчук анонсировал сотрудничество с порталом «ЧС-ИНФО»
15:03
Экономика
Стоимость газа в Молдавии выросла в четыре раза
15:01
Политика
Соратник Зеленского Арестович раскритиковал спикера Рады Разумкова за игру против власти
15:01
Происшествия
Суд на два месяца продлил арест Сергею Фургалу
15:00
Происшествия
Суд Москвы оштрафовал иноагента «Мемориал» на 300 тыс. рублей
15:00
Видео
Воров памятников и ограждений задержали на кладбище в Ленобласти
15:00
Общество
Мусор в обмен на шашлык: в Крыму решили провести необычный субботник
15:00
Спорт
Эфир: В чем секрет победы приднестровского ФК «Шериф» над мадридским «Реалом»
14:58
Общество
Организаторы Ural Music Night запланировали антиковидный формат фестиваля
14:57
Экономика
Центробанк установил курс доллара и евро на выходные
Все новости

Пэрис Хилтон поддержала Бритни Спирс после публикации смелых фото без одежды
Шоу-бизнес
Пэрис Хилтон поддержала Бритни Спирс после публикации смелых фото без одежды
instagram.com  /  @britneyspears

Лос-Анджелес, 1 октября. Поп-звезда Бритни Спирс продемонстрировала подписчикам стройную фигуру на неожиданных кадрах без белья. Светская львица Пэрис Хилтон осыпала певицу комплиментами.

Бритни Спирс вернулась в соцсети после небольшого перерыва — звезда удалила собственный аккаунт в Instagram, но совсем недавно она возобновила общение с подписчиками. Так, внимание поклонников привлекла последняя публикация певицы.

Спирс полностью обнажилась перед камерой, чтобы поделиться провокационными кадрами с поклонниками. В комментарии Спирс отметила, что не стала пользоваться фотошопом.

«Игра в Тихом Океане никому не повредит. Кстати, фото не отредактировано, ванна изгибается», — подчеркнула певица.

Смелый пост Бритни Спирс мгновенно обрел поддержку со стороны певицы и модели Пэрис Хилтон. Светская львица призналась, что рада позитивному настроению певицы.

«Люблю видеть тебя такой счастливой и свободной! Ты это заслужила! Люблю тебя, Бритни!» — заявила модель.

Поводом для радости могла стать не только новость о предстоящей свадьбе Бритни Спирс, но и ее недавняя победа над опекуном. Суд удовлетворил требование певицы освободить ее от опеки отца, Джеймса Спирса после 13 лет под его контролем.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Пэрис Хилтон поддержала Бритни Спирс после публикации смелых фото без одежды
Бритни Спирс звезды фотосессия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru