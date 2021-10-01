Зеленое электричество: Марокко снабдит светом Великобританию

Марокко и Великобритания готовятся проложить самый длинный в мире кабель через море протяженностью 3,8 тысячи километров и стоимостью до 21 миллиарда долларов, чтобы обеспечить Лондон достаточным количеством электричества, вырабатываемым солнцем (СЭС) и ветром (ВЭС).

Министр энергетики, добычи полезных ископаемых и окружающей среды североафриканского королевства Азиз Рабах подтвердил, что проект Xlinks получил предварительное одобрение с марокканской стороны и теперь ожидает начала детальных обсуждений. По его словам, Рабат способен удовлетворить потребности миллионов британцев.

Исполнительный директор компании, отвечающий за реализацию плана, Дейв Льюис сообщил, что уже собрали более миллиарда долларов на строительство трех заводов в европейской стране, которые помогут извлечь выгоду из растущего спроса на кабели, используемые в электростанциях и подводных соединительных линиях.

«Мы закрепили в королевстве территорию площадью около 1500 квадратных километров, где построим СЭС, ВЭС и батареи, которые в совокупности произведут около 10,5 гигаватт энергии», — добавил он.

Непрерывное производство

Реализация проекта означает круглосуточное производство электричества в Марокко благодаря солнечному свету днем и ветру ночью с резервным питанием от батарей, чтобы помочь заполнить пробелы.

«Это возобновляемая энергия, которая производится без остановки, и у нас не будет никаких перебоев», — объяснил Дейв Льюис.

Полученное электричество передадут графству Девон по четырем подводным кабелям общей мощностью 3,6 гигаватт. Компания планирует начать прокладку проводов в 2025 году, стремясь завершить первую половину проекта в 2027-м, а остальную часть — в 2029-м.

Так Марокко стало образцом для подражания в производстве чистой энергии. Совет по ближневосточной политике, базирующийся в Вашингтоне, подтвердил, что королевство за последние десять лет зарекомендовало себя как лидер в данной области, заняв первое место в списке стран Ближнего Востока и Северной Африки.

В 2009 году Рабат поставил цель увеличить мощность возобновляемых источников энергии на 42% к 2020-му. Сейчас речь идет уже о 52% к 2030-му.

Сближение стран

Энергетическое сотрудничество — часть серии шагов по укреплению связей между Марокко и Великобританией. Политический аналитик Мустафа аль-Тусса ожидает, что диалог государств сделает исторический поворот, свидетельствующий о развитии. Тем более в Лондоне обсуждают признание суверенитета Западной Сахары за Рабатом.

Ранее администрация бывшего президента США Дональда Трампа пошла на аналогичный шаг в качестве вознаграждения за подписание королевством соглашения о нормализации отношений с Израилем. Сближение Марокко с Британией, особенно после Brexit, отражает интерес европейской стороны в контактах с африканскими прибрежными странами Средиземноморья. Тем более у Рабата стратегическое положение, называемое главными воротами на черный континент.

Мустафа аль-Тусса добавил, что политическое и экономическое сотрудничество государств неизбежно приведет к конкуренции со стратегическим партнерством, подписанным между Марокко и ЕС. По его мнению, Лондон воспользуется возможностью ужесточить отношения королевства с некоторыми европейскими странами, чтобы укрепить, например, военное взаимодействие с Рабатом.