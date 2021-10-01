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Соловейчик: Появление Саакашвили в Грузии может привести к попытке госпереворота
Политика
Соловейчик: Появление Саакашвили в Грузии может привести к попытке госпереворота
wikipedia.org  /  European People's Party

Бывший президент страны Михаил Саакашвили — серьезная проблема для нынешней грузинской власти, может произойти попытка госпереворота. Об этом ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Саакашвили вернулся

Михаил Саакашвили написал, что находится в Грузии.

«Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет», — говорится в его публикации в Facebook.

Он сообщил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. При этом он объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Власти неоднократно заявляли, что задержат его, как только он пересечет границу.

Соловейчик: Появление Саакашвили в Грузии может привести к попытке госпереворота
politexpert.net  / Ирина Инашвили

В то же время МВД Грузии заявило об отсутствии информации о приезде Саакашвили.

Серьезная проблема

Как отметил Владимир Соловейчик, трудно судить, насколько заявление Саакашвили соответствует действительности. Зная характер его деятельности, вполне можно предположить и намеренную информационную провокацию. Но в любом случае бывший грузинский президент — серьезная проблема для нынешней власти.

«За прошедшие после ухода Саакашвили с грузинской политической сцены годы проблемы этой страны так и не решены, устойчивого экономического роста особо не предвидится, улучшения социального положения большинства трудящихся как не было, так и нет. На этом фоне разочарование в политике ныне правящего блока «Грузинская мечта» растет и растет, а времена правления Саакашвили начинают восприниматься в грузинском массовом сознании куда позитивнее, нежели десять лет тому назад», — пояснил Владимир Соловейчик.

Соловейчик: Появление Саакашвили в Грузии может привести к попытке госпереворота
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Тем более, заметил он, принципиальная разница между политикой Саакашвили и нынешних тбилисских правителей — невелика. Все они настроены на интеграцию Грузии в НАТО и Евросоюз, на либерально-рыночные реформы по рецептам МВФ и ВТО, против тесных связей с РФ, против признания прав народов Абхазии и Южной Осетии на самостоятельный выбор своего будущего.

«В любом случае появление Саакашвили в Грузии может привести к обострению внутриполитической ситуации в этой стране — вплоть до попыток смены действующей власти», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов заявил, что Саакашвили — отчаянный политический авантюрист, готовый на любую провокацию. Он уже пытался провернуть подобный фокус в прошлом году, когда заявлял о своем якобы приезде в Грузию. Как тогда, так и сейчас, это делалось перед выборами с целью увеличения поддержки его партии

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саакашвили грузия соловейчик
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