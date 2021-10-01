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Олимпийская чемпионка 1992 года Чусовитина возобновила карьеру в 46 лет
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Спорт
Олимпийская чемпионка 1992 года Чусовитина возобновила карьеру в 46 лет
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Душанбе, 1 октября. Трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина решила возобновить спортивную карьеру в 46 лет.

Победительница Олимпийских игр 1992 года в командных соревнованиях гимнастов Оксана Чусовитина сообщила подписчикам в Instagram-аккаунте, что возвращается в большой спорт. После завершения ОИ в Токио узбекская спортсменка объявила о завершении карьеры.

«Хочу всем сказать: решила готовиться к Азиатским играм 2022 года. Я просто не могу закончить свою карьеру без медали за Узбекистан», — написала Чусовитина в stories.

Летние Азиатские игры начнутся в китайском Ханчжоу 10 сентября. Чусовитина включена в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире гимнастка, участвовавшая в восьми Олимпиадах.

Ранее гимнаст Артур Далалоян раскритиковал решение вручить BMW X5 Дине Авериной, которые дарили победителями Олимпийских игр в Токио. На турнире в Китае спортсменка заняла второе место.

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