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Песков заявил, что Путин не собирается поздравлять потомка дома Романовых со свадьбой

  /   Обновлено: 01 октября 2021 13:32
Политика
Песков заявил, что Путин не собирается поздравлять потомка дома Романовых со свадьбой
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 1 октября. Президент России Владимир Путин не собирается направлять поздравления потомку дома Романовых Георгию Романову с бракосочетанием. Об этом заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос, планирует ли российский лидер поздравлять Романова с женитьбой на гражданке Италии Ребекке Беттарини. По его словам, этот вопрос не входит в прерогативу Кремля.

«Это бракосочетание никоим образом не относится к нашей повестке дня», — подчеркнул Песков.

Венчание Георгия Романова ранее началось в Санкт-Петербурге. Церемония прошла в Исаакиевском соборе. Принц Венеции Эммануил Филиберт Савойский вошел в список приглашенных гостей. Событие стало первой свадьбой императорского дома за последние 127 лет.

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