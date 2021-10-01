Песков заявил, что Путин не собирается поздравлять потомка дома Романовых со свадьбой

Москва, 1 октября. Президент России Владимир Путин не собирается направлять поздравления потомку дома Романовых Георгию Романову с бракосочетанием. Об этом заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос, планирует ли российский лидер поздравлять Романова с женитьбой на гражданке Италии Ребекке Беттарини. По его словам, этот вопрос не входит в прерогативу Кремля.

«Это бракосочетание никоим образом не относится к нашей повестке дня», — подчеркнул Песков.

Венчание Георгия Романова ранее началось в Санкт-Петербурге. Церемония прошла в Исаакиевском соборе. Принц Венеции Эммануил Филиберт Савойский вошел в список приглашенных гостей. Событие стало первой свадьбой императорского дома за последние 127 лет.