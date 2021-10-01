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Китай готов дополнительно купить у России до 60 млн тонн угля

  /   Обновлено: 01 октября 2021 13:27
Экономика
Китай готов дополнительно купить у России до 60 млн тонн угля
pixabay.com

Пекин, 1 октября. Разразившийся в мире энергетический кризис заставил многие страны обратить свое внимание на самое распространенное и надежное топливо — уголь.

В Азии ситуация более сложная, поскольку здесь потребность в угле носит не временный характер, а уже стала устойчивым трендом. Новая генерация не может удовлетворить спрос на энергию в Китае. В первом полугодии текущего года рост производства электроэнергии на тепловых электростанциях страны достиг рекордных 15%, однако это не спасло ее от энергетического кризиса.

Всему виной нехватка топлива. Пекин поспешил восполнить дефицит за счет покупок ресурсов, в частности угля и газа, на международном рынке. Но здесь пришлось столкнуться с жесткой конкуренцией, пишет «Комсомольская правда».

В итоге оказалось, что Россия является единственным экспортером, который располагает свободными запасами угля и портовыми мощностями для его перевалки. Однако, несмотря на рекордный спрос, Москва не спешит наращивать поставки за рубеж: за первую половину текущего года экспорт ресурса увеличился лишь на 9%.

В основном показатель повысился за счет Китая, куда Россия отправила порядка 20,6 млн тонн угля. Сейчас Пекин готов купить дополнительные 60 млн тонн, тем более что мощности российских угольных портов на севере и востоке загружены только на 2/3. И это несмотря на высокие цены и спрос.

Тем временем две трети населения КНР столкнулись с перебоями в подаче электричества с середины сентября. Пострадали и предприятия в провинции Гуандун, которые считаются одним из главных цехов «мировой фабрики», сообщает INFOX.

Газовый кризис, в который себя загнала Европа, усиливает влияние президента России Владимира Путина, пишет британское издание Daily Express.

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