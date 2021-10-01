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Том Харди назвал творческим вызовом главную роль в блокбастере «Веном-2»

  /   Обновлено: 01 октября 2021 13:19
Шоу-бизнес
Том Харди назвал творческим вызовом главную роль в блокбастере «Веном-2»
Кадр из фильма «Веном»

Лондон, 1 октября. Звезда блокбастера «Веном» Том Харди рассказал о съемках продолжения и объяснил, как роль одного из самых опасных злодеев Marvel подарила ему актерскую свободу.

«Веном-2» стартовал в российских кинотеатрах 30 сентября и уже стал лидером проката в постковидный период. Главной звездой проекта стал британский актер Том Харди, который прославился благодаря сериалу «Острые козырьки» и многократному сотрудничеству с режиссером Кристофером Ноланом.

Недавно артист побеседовал с журналистами ТАСС в рамках промо-тура супергеройского блокбастера. Харди признался, что в каждой роли пытается найти нечто близкое, основанное на собственных переживаниях, однако роль симбиота Венома, который живет в теле журналиста-неудачника Эдди Брока стала для него творческим вызовом.

«Отношения Эдди и Венома, на мой взгляд, становятся иллюстрацией парадокса человеческой природы. Они как Джекилл и Хайд, темная и светлая сторона личности. <...> Это дает много актерской свободы, но главный вызов и правда состоит в том, чтобы Веном — довольно опасный злодей, который совершает порой страшные поступки, — вызывал у зрителей симпатию», — объяснил актер.

Харди также объяснил, как он воспринимает главный сюжетный конфликт в фильме «Веном». Актер отметил, что его герой Эдди не похож на классических супергероев - «он труслив и не хочет спасать никого, кроме себя». Однако вместе с симбиотом персонаж находит способ взять на себя ответственность за спасение мира.

«Веном» показал впечатляющие сборы в первый день проката. Предварительные сборы блокбастера заработали уже 58 млн рублей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Том Харди назвал творческим вызовом главную роль в блокбастере «Веном-2»
интервью том харди веном-2
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