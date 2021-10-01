Ряд социальных нововведений начал действовать в России с 1 октября

Москва, 1 октября. Ряд мер, призванных поддержать разные категории населения в России, вступают в силу с 1 октября.

Так, часть услуг платных клиник станет бесплатной, получатели детской единовременной выплаты смогут воспользоваться этим правом в последние дни, а пенсии и зарплаты части бюджетников увеличатся, пишут «Известия».

Прививки из национального календаря можно будет сделать бесплатно в частной клинике. Соответствующий закон приняли в июле текущего года. С октября россияне могут поставить прививку за счет бюджета, если учреждение работает в системе ОМС.

Выплаты военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств и военным пенсионерам проиндексировали на 3,7%. Такая же мера распространяется на пожарных, полицейских и сотрудников Фельдъегерской службы.

Октябрьские нововведения ранее прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В частности, он упомянул закон о защите неквалифицированных инвесторов, который повысит финансовую грамотность людей, поможет оценить риски до того, как они вложат свои деньги.

Помимо прочего, с 1 октября россияне смогут бесплатно смотреть телеканалы первого и второго мультиплексов в интернете, напоминает «ФедералПресс».