«Сильное государство вызывает злобу»: какие перспективы у Украины в суде против России

Украина, пытаясь наказать Россию за керченский инцидент в Гааге, готовит пиар-кампанию для внутренней аудитории. Однако украинцы уже устали от антироссийской повестки. Об этом рассказал ФАН политолог Андрей Иванов.

Жалоба в Гаагу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен в успешности судебного процесса против России, касающегося инцидента в Керченском проливе в 2018 году. Международный арбитраж в Гааге проведет с 11 по 16 октября слушания по делу между Россией и Украиной.

«Дело очень важное для Украины. Мы доказываем противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые девять месяцев провели в российской тюрьме… Я уверен, что по нашему иску Россия будет привлечена к ответственности, сколько бы времени это не заняло», — заявил Кулеба.

wikipedia.org / Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

25 ноября 2018 года три корабля украинских BMC вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Они не реагировали на требования пограничной службы ФСБ остановиться. В результате украинские корабли и их экипажи (24 моряка) задержали. В их отношении было возбуждено уголовное дело.

Сильное государство всегда вызывает злобу

Андрей Иванов допустил, что Украина, скорее всего, добьется для себя положительного решения. Ведь западные государства не признают Крым российским. Поэтому решение суда в Гааге лежит на поверхности. Другое дело — какие последствия это будет иметь. Для украинских политиков будет дополнительный бонус в виде очередного пропагандистского штампа.

«Можно будет внутренней аудитории говорить, что «мы выиграли суд». Собственно, ради этого все и затевается. Ведь никто в Киеве серьезно не верит, что Россия заплатит какие-то компенсации и тем более признает свою вину. Но именно для внутренней пропаганды это удобный повод лишний раз накрутить свою аудиторию. Опять же, особо это работать не будет. Украинцы откровенно устали от антироссийской пропаганды, они не хотят противостояния с Россией, а хотят дружить. Одновременно понятно, что Россия никак не отреагирует на решение суда. И мы должны понять простую вещь, что сильное государство всегда вызывает злобу», — пояснил Андрей Иванов.

youtube.com / Prt Scr

Он отметил, что с похожими исками постоянно сталкивается, например, Китай. Западные суды, политики, СМИ регулярно поднимают вопросы якобы нарушения прав человека в Тибете, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. На повестке дня также проблемы Гонконга и Тайваня. И это при том, что эти территории признаются всеми неотъемлемой частью Китая. Но на Западе постоянно слышны возгласы о необходимости чуть ли не отчуждения их от единого Китая.

«В то же время надо понимать, что отношения с крупными державами строятся отнюдь не по принципу каких-то громких заявлений. На первом месте — всегда экономика и политика. Есть большая и сильная Россия, которая своим влиянием и мощью не по нраву многим. Но отношения с Москвой как-то надо строить, искать выгоду для себя. Всякие инциденты не влияют на это никак. Как и желания таких государств, как Украина. Тот же «Северный поток — 2» тормозится германской стороной вовсе не по причине заботы об Украине, как это пытаются выставить в Киеве и в самом Берлине. Главная причина — желание США сбывать Европе свой сжиженный газ. Но формально можно поплакаться о «несчастной» Украине. Так и в нынешней ситуации», — добавил Андрей Иванов.

По его словам, суды, заявления, пропаганда — лишь ширма. На Западе просто рады любому лишнему поводу для антироссийской пропаганды. Но слова словами, а в реальности приходится думать, как принципиально решать вопрос. Как сделать так, чтобы Китай и Россия не представляли альтернативу глобализации по-американски, как убрать конкурентов.

Ранее сенатор Олег Морозов заявил, что инцидент в Керченском проливе Россия рассматривает как вооруженную провокацию. Он отметил, что в таких случаях всегда поступают по закону военного времени. Керченский инцидент — настоящее боестолкновение.

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав РФ. Киев все еще считает республику своей территорией и не оставляет надежды вернуть ее под свой контроль. Российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу: он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.