Подписчики бьют тревогу из-за пропажи тяжелобольной Алисы Казьминой из соцсетей

Москва, 1 октября. Бывшая супруга скандально-известного футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина пропала из соцсетей. Поклонники обеспокоены состоянием тяжелобольной журналистки.

Последние новости о состоянии Казьминой появлялись в Сети еще летом. Журналистка на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала пост с дочерью. В публикации она поздравила ребенка с днем рождения и призналась ей в любви.

«Пусть бог оберегает тебя от всего плохого. Ведь ты очень ранима. Я у тебя всегда рядом, знаю, как нужна и как сильно меня любишь», — трогательно сообщила экс-супруга спортсмена.

Первое время поклонники журналистки активно присоединялись к поздравлениям, желая ребенку и ее маме лишь всего наилучшего. Однако спустя время праздничные посты сменились трогательными. Почти за два месяца Казьмина не выложила ни одной публикации и прекратила рассказывать о своем состоянии. По последним данным, она все еще находится в тяжелом состоянии. Поэтому длительное отсутствие новостей встревожило подписчиков.

«Бьем тревогу, где Алиса? У нее ситуация тяжелая конечно, заболевание страшное и непредсказуемое. Наверное в больнице»; «Видимо Аршавин — это кармический мужчина, который приносит только страдания женщинам»; «За Алису так и не слышно? Пишут, что плохо», — отметили взволнованные фолловеры звездного аккаунта.

Накануне своей пропажи Алиса Казьмина сообщила своим поклонникам о скорой операции. Журналистка не стала раскрывать точные даты, но подчеркнула, что осталось «чуть-чуть».