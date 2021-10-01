Астрологи рассказали, обладатели каких мужских и женских имен скоро станут богатыми

Москва, 1 октября. Астрологи перечислили пять мужских и пять женских имен, которые принесут своим обладателям богатство и финансовое благополучие в ближайшие месяцы.

Так, самыми счастливыми мужскими именами в финансовой области считаются Иван, Михаил, Валерий, Антон и Арсений. По словам астрологов, носители этих имен в ближайшие несколько месяцев войдут в «денежный режим».

«Деньги сами идут в руки их обладателям», — подчеркнули эксперты.

Что касается представительниц прекрасного пола, то внезапно могут обогатиться обладательницы имен Мария, Вероника и Виолетта. Также речь идет о Татьяне и Светлане.

«Женщины с этими именами получат большие средства. Кроме того, в их личной жизни произойдут счастливые события», — заверили астрологи.

Астрологи ранее рассказали о влиянии знаков зодиака родителей на судьбу ребенка. Например, знаки земли (Телец, Дева, Козерог) и огня (Овен, Лев, Стрелец) могут создать крепкий брак. Дети в такой семье рождаются со стремлением к свободе и лидерскими качествами.