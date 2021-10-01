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Том Харди рассказал о влиянии первой части «Венома» на создание сиквела
Общество
Том Харди рассказал о влиянии первой части «Венома» на создание сиквела
Global Look Press  /  Kika Press/ZUMAPRESS.com

Москва, 1 октября. Известный голливудский актер Том Харди, ставший соавтором сценария «Венома-2», рассказал, как велась работа над созданием проекта. Он объяснил, как первая часть повлияла на сиквел.

После выхода первой части авторы углубились в анализ, пытаясь отметить слабые и сильные стороны фильма. Они выделяли моменты, которые удостоились особого внимания фанатов и представителей СМИ, а также те, что были раскритикованы больше всего.

«Нам необходимо было составить полную картину, чтобы собрать все лучшее из первого фильма и понять, как мы можем отразить и развить это во второй истории», — рассказал артист в интервью ТАСС.

По словам Харди, особое внимание уделялось расстановке героев. После первой части у героев уже была «затравка» на Карнажа, а после они смогли найти и идеальную исполнительницу на роль злодейки Шрик, возлюбленной Клетуса Касади. Роль сыграла звезда «Лунного света» Наоми Харрис.

«Она невероятная, именно такой сильный женский персонаж нам был нужен. Мы получили сумасшедшую любовную составляющую фильма: Эдди/Веном и Энни (возлюбленная Эдди Брока), Клетус/Карнаж и Фрэнсис», — отметил артист.

После выхода фильма на экраны Харди с трудом может вспомнить, что именно привнес в фильм он. Однако его несказанно радует, что он был причастен к фильму не только как актер.

Ранее стало известно, что вышедший в прокат 30 сентября фильм «Веном-2» побил рекорд по предварительным сборам. Кроме того, фильм обогнал «Дюну» по заработкам за первый день проката.

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Все новости / Общество / Том Харди рассказал о влиянии первой части «Венома» на создание сиквела
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