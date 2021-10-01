Европа и Китай объединились против австралийского атомного подводного флота

Все больше активных политических игроков в Европе с неодобрением высказываются по поводу тройственного англосаксонского союза США, Британии и Австралии, который получил название AUKUS. С самого начала своего существования и первых практических шагов по реализации новой политики сдерживания по Азиатскому направлению этот альянс породил крупнейший за последнее время дипломатический скандал и раскол в отношениях англосаксонского мира и Франции. А теперь к этому конфликту присоединились Евросоюз в целом и Австрия в лице издания Der Standard.

Подлодки как фактор торговли

Речь, естественно, идет о сделке по атомным подводным лодкам, которую Австралия заключила с США, отменив контракт по строительству дизельных субмарин с Францией в рамках проекта «Барракуда», который оценивался в 66 миллиардов долларов.

Официальный Париж в итоге отозвал своих послов из США и Австралии для «дополнительных консультаций», заявив, что расценивает подобные шаги как «удар в спину», а также предположив, что англосаксы стали выстраивать свой «западный мир», вычеркивая оттуда Францию и иные европейские страны.

nato.int / Пресс-служба НАТО

А дальше в процесс включился уже Евросоюз, так сказать, целиком. Сегодня стало известно, что Брюссель отложил как минимум на месяц проведение очередного 12-го раунда переговоров по торговле между ЕС и Канберрой. В частности, об этом пишет издание Australian Financial Review. При этом официальная позиция ЕС заключается в том, что переговоры нужно перенести в силу «рядя нерешенных пока вопросов». Однако источники AFR сообщают, что дело именно в подлодках. Министр торговли Австралии Дэн Техан, который уже прибыл в Европу, подчеркнул, что «надеется на перенос, а не на полную отмену переговорного процесса». А если подобное заявляет глава министерства торговли, то это означает, что вероятность разрыва торговых отношений Евросоюза и Австралии более чем ощутима.

Вообще, Австралия своей «сделкой века» сейчас может нанести собственной торговле весьма ощутимый урон. Дело здесь, помимо отношений с Европой, еще и в Китае. Австралийские подлодки, по задумке основателей AUKUS, нужны для того, чтобы «осуществлять сдерживание экспансионистской политики КНР в Индо-Тихоокеанском регионе». Но нюанс в том, что на сегодняшний день 40% экспорта Австралии идет именно на китайские рынки. По сути, КНР является главным торговым партнером Канберры. А Канберра теперь строит атомный подводный флот, чтобы «сдерживать» Пекин. Как говорится, торговые санкции вводились и за меньшее.

wikipedia.org / Bjoertvedt / CC BY-SA 3.0

Впрочем, уже с 2020 года между Пекином и Канберрой идет своеобразная «торговая война». Началась она после того, как глава МИД Австралии Скотт Моррисон поддержал идею США собрать комиссию для расследования роли КНР «в распространении коронавируса». Пекин в ответ ввел ограничения на австралийские уголь, вино, говядину и ячмень. Это привело к потере Австралией 4 миллиардов долларов только в первой половине 2021 года. В ответ Канберра «взвинтила» цены на сжиженный природный газ, который поставляет Китаю. И здесь, что называется, у России снова открываются очень интересные возможности, потому что мы можем увеличить поставки «голубого топлива» в КНР по адекватной цене. С Венгрией же получилось, так почему бы не помочь китайским товарищам в сложной энергетической ситуации?

Намеки на распространение ядерного оружия

И вот на фоне этого экономического напряжения Австралия начинает строить АПЛ, выводя экономический конфликт в качественно новую, военно-политическую плоскость. В данном контексте вполне очевидными выглядят вчерашние слова официального представителя Министерства обороны Китая У Цяня, который заявил, что «сотрудничество США, Великобритании и Австралии создает серьезную опасность распространения ядерного оружия и нарушает дух ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия)», и призвал международное сообщество не допустить заключения этой сделки.

Global Look Press / Chief Petty Officer Joshua Karst

Сюжет с ядерным оружием в данном случае также нуждается в пояснении. Австралия, стоит напомнить, не входит в «клуб ядерных государств». И в теории на ее будущих атомных подводных лодках ядерного оружия быть не должно. Но это в теории, поскольку эти субмарины будут не сугубо австралийскими, но еще и силами альянса, куда входят Британия и США, у которых ядерное оружие есть и которые могут его разместить и контролировать на этих АПЛ. Ну, то есть лодки будут австралийские, но пара отсеков на них будет принадлежать и управляться уже силами ядерных держав новоиспеченного тройственного союза.

Товарищ У Цянь при этом отдельно «прошелся» по Австралии, заявив, что эта страна «серьезно нарушит свои международные обязательства в области нераспространения ядерных вооружений».

Россия, в общем-то, тоже высказалась весьма скептически в отношении нового военного альянса и «подводной сделки» Австралии. И речь даже не о заявлении спецпредставителя российского МИД Марии Захаровой, которая напомнила Парижу о сорванной сделке по «Мистралям» и удивилась, почему Франция возмущается аналогичной ситуации в отношении себя.

Telegram / Мария Захарова

Куда тише с нашей стороны прозвучали заявления о том, что мы считаем необходимым дождаться, пока будет ясно, какие цели преследует AUKUS. Впрочем, австралийские аналитики уверены: «Россия в сделке по подводным лодкам в рамках AUKUS может увидеть прецедент, благодаря которому сможет продвигать собственные ядерные подводные технологии среди заинтересованных сторон в регионе». В переводе с «австралийского» это означает, что наша страна запросто может заключить сделку с Китаем. Что, кстати, не будет нарушением ДНЯО ни с какой стороны, поскольку КНР и так ядерная держава. Зачем это Китаю? Ну, проблема в том, что из девяти китайских АПЛ три явно устарели, а еще шесть все же не дотягивают до стандартов США и Британии. А вот наша страна в мировые стандарты вполне укладывается.

Новые возможности для России

Если же возвращаться в Европу, то стоит отметить, что критическая публикация в австрийской Der Standard это тоже не просто «аналитическая статья в крупном издании». Шутка в том, что DS, конечно, считается леволиберальным СМИ, то есть выступающим за тесное сотрудничество США и ЕС, но только тогда, когда это выгодно Евросоюзу, да и Австрии в целом. При этом у Der Standard репутация «национального издания» Австрии, то есть периодического выразителя мнения властей этой страны по поводу важнейших вопросов, когда в силу тех или иных причин эти самые власти не могут выйти и заявить что-то официально и с «открытым забралом».

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При этом Австрия в последние годы берет на себя функции этакого «глобального посредника» в отношениях России и ЕС. И придерживается, скорее, сугубо прагматического отношения к нашей стране. Равно как и Германия, только в силу ряда особенностей куда менее публично. И вот теперь это издание критикует AUKUS, а также упоминает недовольство России и «всего ЕС в целом». И в этом можно увидеть весьма явный намек на то, что некоторые государства Европы не только не в восторге от нового англосаксонского мира, куда «не пустили» остальных европейцев, но и рассматривают дополнительные возможности для сближения с Россией по каким-нибудь интересным проектам. В конце концов «Северный поток — 2» уже есть, и сделки по нему заключаются, но есть же еще и атомная, и «зеленая энергетика», где Россия тоже может много чего предложить.

Ну а на текущий момент максимально проигравшей стороной во всей этой истории выглядит именно Австралия. И стоил ли того атомный подводный флот — очень большой вопрос.