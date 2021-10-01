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История дружбы петербурженки и чайки длиною в полтора года
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Жительница Северной столицы подружилась с пернатым и назвала его в честь российского композитора Петра Чайковского. Вот уже полтора года за дружбой человека и птицы следят тысячи зрителей в TikTok.

Жительница Петербурга подружилась с местной чайкой. На протяжении нескольких месяцев Юлия Киселева подкармливала птицу из окна. Когда оба привыкли друг к другу, женщина назвала пернатого в честь российского композитора Петра Чайковского.

«Постепенно-постепенно я стала приоткрывать окно, с руки давать ему в окно вкусняшку. Он брал с руки, потом постепенно открыла окно, уже он почувствовал себя, как дома. Потом через три месяца появились птенцы, встали на крыло, стали птенцы тоже прилетать, потом он доверился полностью. И это лето он полностью жил у меня на окне», — рассказывает Юлия Киселева.

Ближе к зиме Юлия решила переехать. Когда женщина отдавала ключи хозяйке квартиры, прилетел Чайковский, и смотрел на Юлию грустными глазами. Но объяснить птице переезд было не просто. Девушка просила Чайковского запомнить голос, полететь за ней или просто проводить взглядом. В тот день пути Чайковского и Юлии разошлись. Но дружба оказалась сильнее обстоятельств.

«Ребенок остался без мамы, стучится, ждет, тоскует. Я сказала: «Не теряйте надежду, я все равно добьюсь того, чтобы он меня нашел». Я каждый день после работы приходила туда, приносила вкусняшки и уже приручила его внизу, а потом, видимо, он то ли следил за мной, наблюдал сверху, то ли увидел, куда я иду. Он же понял, что меня уже не будет на той квартире», — продолжает Юлия.

Теперь Чайковский снова прилетает к Юлии. Она кормит его рыбой и играет ему на синтезаторе произведения композитора, имя которого носит чайка. За дружбой человека и птицы вот уже полтора года наблюдают тысячи подписчиков в TikTok.

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