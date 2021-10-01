«Аэрофлот» запустил регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Москва, 1 октября. Авиакомпания «Аэрофлот» запустила регулярные рейсы из Москвы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом оказалось долгожданным событием для обеих стран. Для российских туристов египетские курорты являются одним из самых излюбленных мест отдыха. Чаще всего путешественники выбирают Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 октября начала осуществлять ежедневные перелеты по данным направлениям. Кроме того, в ближайшее время планируется открыть полеты из Москвы в Пунта-Кану, расположенную в Доминиканской Республике.

Ознакомиться с расписанием, а также забронировать билеты на самолет можно на сайте авиаперевозчика. Актуальные сведения о текущих правилах въезда для пассажиров международных рейсов доступны в разделе «Информация об изменениях, связанных с COVID-19».

«Аэрофлот» ранее анонсировал запуск рейсов на Кипр из Уфы и Екатеринбурга. Рейсы будут выполняться каждую неделю по пятницам и субботам.