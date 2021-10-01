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Рябков: Москва надеется на успешные переговоры с США по стратегической стабильности

  /   Обновлено: 01 октября 2021 13:01
Политика
Рябков: Москва надеется на успешные переговоры с США по стратегической стабильности
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Анатолий Харламов

Москва, 1 октября. Россия надеется на успешный исход переговоров с Соединенными Штатами по стратегической стабильности, однако она готова и к худшему. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат также отметил, что российское предложение о заморозке ядерных арсеналов больше не актуально.

Ранее Рябков заявил, что вопрос об использовании военных объектов ВС РФ в Центральной Азии военнослужащими американской армии не будет обсуждаться во время встречи. Любые данные о переговорах Москвы и Вашингтона о возможном использовании российских баз из-за сложившейся ситуации в Афганистане являются вбросом, подчеркнул заместитель министра иностранных дел.

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