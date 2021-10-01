Друг Прохора Шаляпина рассказал о состоянии артиста после смерти супруги

Москва, 1 октября. Певец Прохор Шаляпин тяжело переносит смерть супруги Татьяны Клаудии Дэвис от коронавируса в США. По словам друга знаменитости, Георгия Кирьянова, жена артиста умерла, так и не проснувшись.

Что интересно, родители Татьяны Клаудии успешно перенесли COVID-19. О том, в каком состоянии прибывает Прохор Шаляпин, пишет «Лайф».

«Прохору ужасно плохо. Не знает, что делать, куда бежать. Говорит, что в Америке не разрешены прощания из-за ковида, сразу кремация без возможности даже подойти к закрытому гробу. Не описать его состояние сейчас, он подавлен как никогда», — сказал Кирьянов.

Он подчеркнул, что тем, кто считал, что заболевание жены певца — это всего лишь спланированный пир-ход, должно быть стыдно. Он уверен, что такие люди должны попросить у певца прощения.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Что касается Дэвис, то Кирьянов отметил, что женщина даже не проснулась — наступила смерть. Все случилось быстро, а ведь только недавно счастливые и радостные люди были вместе. У родителей жены Прохора тоже был COVID-19, но они перенесли болезнь легко.

«Но такого исхода со своей дочерью они точно не ожидали. Это, наверное, самое ужасное чувство, когда родной ребенок уходит из жизни. Я не представляю сейчас их состояние. Нет ничего страшнее, чем пережить своих детей», — отметил собеседник.

Жена Прохора Шаляпина попала в клинику сразу после свадьбы. Уровень кислорода в крови стремительно снижался: был всего 60% при норме 95%.

Ранее певица Слава пожаловалась на серьезные проблемы с памятью после COVID-19.