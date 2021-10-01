Онищенко: Путин на порядок выше сильнейших государственных деятелей мира

Быть на порядок выше сильнейших государственных лидеров мира президенту России Владимиру Путину позволяют его опыт и особенности нашей страны. Об этом в беседе с ФАН рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Собеседник оценил заявление бывшего итальянского премьера, лидера партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, что Владимир Путин «единственный оставшийся по-настоящему крупный лидер в мире».

«Берлускони имеет огромный опыт в управлении крупным европейским государством, и положительный, и отрицательный, поэтому он имеет право на такое суждение. Как говорится, человек не со стороны», — отметил эксперт.

Геннадий Онищенко также привел пример фигуры, которую по праву можно назвать весомой.

«На выходе у нас сейчас мадам Меркель. Однако все равно Россия — государство более весомое, чем Германия. ФРГ — однозначный лидер в Европе. На ней держится весь Евросоюз. Впрочем, Германия — это не Россия», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение он подчеркнул, что согласен с суждением бывшего итальянского премьера.

«Это правильное суждение. Мне кажется, сегодня даже у господина Си Цзиньпина, который уже десять лет возглавляет Китай, хоть экономика Поднебесной — сегодня первая в мире, нет такого опыта, как у нашего президента. Так что, прав господин Берлускони. В мире много сильных лидеров. Как минимум я могу насчитать с десяток крупных государственных деятелей. Однако наш президент, в силу своего жизненного опыта, особенностей нашей страны, на порядок выше всех них», — подытожил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил итоги парламентских выборов в Германии. По его словам, наблюдается резкое «полевение» в умах немецкого народа.