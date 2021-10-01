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Читатели GeenStijl пристыдили Нидерланды за засекреченный отчет по делу МН17

  /   Обновлено: 01 октября 2021 12:52
Политика
Читатели GeenStijl пристыдили Нидерланды за засекреченный отчет по делу МН17
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Амстердам, 1 октября. Читатели голландского издания GeenStijl заявили, что власти Нидерландов скрывали важнейшую информацию по делу о крушении рейса МН17.

Власти Нидерландов оказывается были в курсе об опасности использования воздушного пространства над Украиной в 2014 году еще задолго до катастрофы. На протяжении семи лет эта информация скрывалась, хотя она является важнейшей в рассмотрении дела о крушении лайнера Boeing-777.

Читатели GeenStijl возмутились такой безответственности и обвинили во всем Королевское авиационное общество Нидерландов (KLM) и авиакомпанию Malaysian Airways, которые намеренно закрыли глаза на предупреждения об опасности, передает «ПолитРоссия».

«Я считаю, что сознательное игнорирование угроз в воздушном пространстве заслуживает осуждения. Особенно если это произошло по финансовым причинам. Стыдно», — высказался один из читателей.

«KLM позволила авиадиспетчерам из Киева ввести себя в заблуждение и убила 300 человек. Неужели никто не знал об этой грубой халатности», — написал другой комментатор.

Пользователи отметили, что с самого начала было понятно, что голландские власти что-то знают, но недоговаривают.

«Одержимость Путиным и Россией затмила более важные моменты, связанные с катастрофой MH17», — пишет еще один читатель.

Комментаторы указали, что Украина ради получения пары лишних гривен готова пойти на многое, в том числе и подставить Россию.

Ранее журналист Эрик ван де Бек заявил, что крупнейшие издания Нидерландов используют хитрую географическую манипуляцию с целью выгородить Украину в деле MH17. По мнению голландца, замена Крыма на Донбасс в общественном и политическом дискурсе — это не ошибка, а намеренная манипуляция информацией и массовым сознанием.

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Все новости / Политика / Читатели GeenStijl пристыдили Нидерланды за засекреченный отчет по делу МН17
украина нидерланды мн17
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