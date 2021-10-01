К сожалению, с возрастом здоровье начинает подводить даже самых стойких и выносливых. Подправить самочувствие, подлечить имеющиеся недуги, набраться новых впечатлений и просто отдохнуть от бытовых дел можно в санаториях, которых в нашей стране предостаточно. Краснодарский край, Крым, Ставропольский край, Московская, Ярославская, Владимирская, Костромская области с нетерпением ждут гостей и предлагают лечебные процедуры, разнообразное питание, благоустроенные номера и достойный уровень сервиса.

Одна беда — стоят услуги здравниц недешево, и на одну пенсию особо не наездишься. К счастью, у пенсионеров есть возможность отправиться на отдых за счет бюджетных, а не собственных средств. И пусть не все российские санатории готовы принимать постояльцев по полису ОМС, все же такие есть. Как пенсионеру получить путевку в санаторий бесплатно по программе обязательного медицинского страхования будем разбираться в этой статье ФАН.

Кто может на рассчитывать на бесплатную путевку от государства?

Думаете, что ваше заболевание недостаточно серьезное для того, чтобы претендовать на льготу? Ничего подобного. Помимо угрожающих жизни недугов, связанных с патологиями сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и эндокринной систем, болезней опорно-двигательного аппарата и внутренних органов, существуют и менее грозные неприятности со здоровьем, которые можно подправить во время санаторно-курортного лечения за счет средств обязательного медицинского страхования. К ним относятся, например:

— бессонница;

— мигрени;

— варикозное расширение вен;

— гастрит;

— диспепсические расстройства различного характера.

С более полным перечнем заболеваний, предусматривающих проведение реабилитации и лечения по ОМС, можно ознакомиться в приказе Министерства здравоохранения РФ, который носит название «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения».

Однако необходимо иметь в виду, что в оказании услуги могут отказать, если у пациента имеются противопоказания к санаторно-курортному лечению, например:

— хронические заболевании в стадии обострения;

— ЗППП;

— инфекции до окончания срока карантина;

— заразные кожные и глазные заболевания;

— заболевания, вызываемые паразитами (простейшими, членистоногими, гельминтами);

— случаи, когда пациенту в целях обезболивания требуются наркотические и психотропные вещества;

— психические расстройства в стадии обострения и другие.

Федеральное агентство новостей /

Бесплатные путевки в санаторий для пенсионеров: как получить?

Алгоритм получения бесплатной путевки выглядит следующим образом:

Шаг 1. Отправляемся на прием к участковому терапевту в районную поликлинику, описываем имеющиеся проблемы и говорим, что хотим полечиться в санатории бесплатно. При себе желательно иметь все документы, относящиеся к вашему заболеванию.

Шаг 2. Проходим назначенные врачом обследования.

Шаг 3. По их результатам медик ставит диагноз и выдает заключение, которым подтверждает необходимость прохождения санаторно-курортного лечения.

Шаг 4. Далее заключение отправляется на рассмотрение специальной комиссии, которая и вынесет окончательный вердикт на основании него и пакета документов, которые нужно будет предоставить (с их списком пациента познакомит терапевт).

Шаг 5. Решение (положительное или отрицательное) должно быть вынесено в течение 20 дней с момента передачи врачебного заключения комиссии.

Шаг 6. В случае если комиссия решит, что заявитель нуждается в реабилитации или санаторно-курортном лечении за счет ОМС, ему выдадут на руки соответствующее направление в установленной форме и поставят на очередь.

Что нужно знать о санаторно-курортном лечении по ОМС

Максимальный срок ожидания путевки составляет полгода. Столько же действует направление.

Распределение по санаториям происходит исходя из наличия свободных мест.

Продолжительность бесплатного пребывания в здравнице составляет в среднем от 14 до 16 дней. Если хочется задержаться подольше, придется платить из своего кармана.

Лечебная программа предусмотрена только для одного заболевания, которое является основным. Дополнительные процедуры оплачиваются пациентом отдельно.

Проживание входит в стоимость наравне с лечением, но одноместное размещение никто не гарантирует. Хочется комфорта — придется доплатить.