Об инвестициях в акции, драгоценные металлы и даже криптовалюту хоть краем уха, но слышал, пожалуй, каждый. А вот что такое венчурные инвестиции простыми словами? Насколько они выгодны и безопасны в России? Кому имеет смысл заняться инвестициями венчурного капитала? Разберемся в материале ФАН.

Что такое венчурные инвестиции доступным языком

Венчурные инвестиции — явление для нашей страны сравнительно новое. Данный вид капиталовложений представляет собой инвестирование в перспективные стартапы, то есть в проекты, которые находятся на начальном этапе своего развития. Венчурный инвестор вкладывает свои деньги в проект, а взамен получает долю в предприятии. Если повезет и оно «выстрелит», прибыль может достигать нескольких тысяч процентов.

«Почему владельцы такого бизнеса не могут кредитоваться в банке?» — возможно спросите вы. Все очень просто — финансовые организации таким потенциальным заемщикам, как правило, отказывают в силу высокой рискованности их идей, ведь единственные активы, которыми они располагают — интеллектуальные, и очень многие начинания прогорают.

Разумеется, тот, кто решится инвестировать в венчурные предприятия, сильно рискует, но в случае, если проект заработает как надо, прибыль может быть очень высокой и с лихвой компенсирует потраченные деньги и нервы.

Рынок венчурных инвестиций в России пока что развит не очень хорошо, чего не скажешь о западных странах. Например, в США корпорации-гиганты с мировым именем имеют в своем составе целые подразделения, специализирующиеся именно на финансировании молодых и амбициозных проектов.

Главный объект интереса венчурного инвестора — инновационные сферы деятельности, имеющие перспективу взрывного роста. К таковым причисляют:

информационные технологии;

биофармацевтика;

биотехнологии;

программное обеспечение;

облачные вычисления.

Федеральное агентство новостей /

Плюсы и минусы венчурных инвестиций

Чтобы определиться, стоит или нет вкладываться в венчурные проекты, необходимо рассмотреть достоинства и недостатки данного вида капиталовложений.

К плюсам относят следующие пункты:

высокая прибыльность;

возможность начать инвестировать с относительно небольших сумм;

чувство глубокого эмоционального удовлетворения, в случае если бизнес начнет стремительно развиваться.

А теперь о грустном:

туманные, трудно прогнозируемые перспективы;

высокие риски потерять вложенные средства;

существует вероятность нарваться на мошенников.

Нередко под маской молодого и амбициозного стартапа скрываются финансовые пирамиды. Будьте внимательны и осторожны!

С чего начать

Если туманность перспектив и вероятность расстаться с вложениями не пугает, вот вам несколько вариантов, как начать инвестировать в венчурные предприятия:

Стать бизнес-ангелом. Проект пока что существует лишь на этапе идеи, а инвестор уже готов в него вложиться. Деньги тратятся на разработку, привлечение в команду профессионалов и анализ рынка. Через IPO. Предприятие уже функционирует некоторое время, прошло определенные стадии своего развития и вступило на путь публичной продажи акций. Обратиться в венчурный фонд. В таком случае средства инвесторов распределяются между наиболее перспективными проектами. Воспользоваться услугами клуба инвесторов. Специалисты таких организаций подбирают желающим вложиться подходящие проекты, а сами потом получают проценты от проведенной сделки. Важно! Именно под маской инвестиционных клубов чаще всего скрываются мошенники, поэтому нужно быть предельно внимательными, выбирая такой способ начать инвестировать.

Одним из самых ярких примеров венчурного инвестирования может считаться вложение Питером Тилем полумиллиона долларов в одну знаменитую на весь мир социальную сеть, которая в 2004 году была лишь амбициозным начинающим проектом. В итоге, продав свою долю акций 8 лет спустя, дальновидный инвестор получил прибыли более чем на 1 млрд долларов.

Такой невероятный успех, конечно, вдохновляет, но нужно понимать, что венчурные инвестиции — инструмент не для всех и уж точно не для новичков. Человек, решившийся на такой отчаянный шаг, должен хорошо разбираться в инвестировании, обладать деловым чутьем на перспективные проекты и быть готовым к тому, что его вложения прогорят, поэтому эти деньги, конечно, не должны быть последними. Начинающим лучше обратиться к услугам брокеров и вкладываться в более понятные вещи — например, в недвижимость.