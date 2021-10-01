Лидер «Коммунистов России» заявил о наличии в КНДР недоступных США военных технологий

Американцы отнюдь не впереди планеты всей в плане военных технологий. Об этом в интервью ФАН заявил лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Глава Объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), генерал ВВС США Глен Ван Херк прокомментировал сообщения об испытании Северной Кореей гиперзвуковой ракеты, заявив, что не считает подобного рода вооружение угрозой для жителей территорий Соединенных Штатов.

«Я бы на месте этого генерала не был бы так самонадеян, — заявил Сурайкин. — Опасаться населению США есть чего, поскольку агрессивная американская внешняя политика может в любой момент спровоцировать военный конфликт, который приведет к катастрофе».

Глава «Коммунистов России» заверил, что, если Вашингтон нападет на Пхеньян, тот не постесняется использовать гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками.

«Теперь Ким Чен Ыну есть чем ответить на агрессию, которая, учитывая американскую риторику, весьма вероятна — подчеркнул политик. — Окидывая взглядом историю XX века, мы найдем немало примеров того, как Соединенные Штаты развязывали войны в разных частях планеты, вторгаясь на территории других государств. Вряд ли в их поведении многое изменилось за последние годы».

Собеседник ФАН убежден, что гиперзвуковое оружие на данном этапе исторического развития в состоянии обеспечить суверенитет Северной Кореи.

Федеральное агентство новостей / Александр Малькевич

«На вооружении оно стоит только у России и — теперь — у КНДР, — заявил Сурайкин. — В США оно находится только в стадии разработки. В то же время ракеты, которые в состоянии развивать столь высокую скорость, недоступны для перехвата системами противоракетной обороны, стоящими на вооружении у Соединенных Штатов».

Глава «Коммунистов России» не смог однозначно ответить на вопрос, откуда у Пхеньяна технологии, которые недоступны американским ученым.

«Точно сказать сложно, но, поскольку в КНДР социалистическая система, это не должно вызывать удивления, — заявил политик. — Мы все знаем, что при социализме, помимо высокого уровня жизни каждого гражданина, существует серьезная фундаментальная наука и оборонная промышленность. Ну а Северная Корея, которая уже столько лет находится в осаде и блокаде, всегда готовая к военному вторжению, наверняка воспитала крутых ученых, способных на такой технологический прорыв».

Ранее политолог Владимир Корнилов призвал Киев арестовать Михаила Саакашвили, заявившего о возвращении в Грузию.