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Прохор Шаляпин может остаться без наследства покойной жены из-за брачного контракта

  /   Обновлено: 01 октября 2021 12:43
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин может остаться без наследства покойной жены из-за брачного контракта
Global Look Press

Москва, 1 октября. Певец Прохор Шаляпин овдовел вскоре после свадьбы с миллионершей Татьяной Дэвис. Друг звезды Георгий Кирьянов опроверг предположения о том, что артист завладеет наследством жены.

Жена Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис ушла из жизни после долгой борьбы с последствиями заражения COVID-19. Артист сообщил об этом в Instagram в трогательном послании, где поделился своими переживаниями из-за утраты.

Однако многие подписчики и пресса сосредоточились на том, что совсем скоро музыканту якобы предстоит заняться вопросом раздела наследства супруги, которое включает в себя многомиллионные доходы и недвижимость.

Друг звезды Георгий Кирьянов прокомментировал эти предположения. Актер заверил, что брачный контракт может оставить Шаляпина без имущества Дэвис.

«Татьяна владеет в Канаде адвокатской сетью, которая в первую очередь специализируется на разводах. Именно поэтому первым делом они подписали с Прохором брачный контракт толщиной в 150 страниц. Это было желание Тани. Ей нужна была гарантия, что Прохор не сбежит с «подводной лодки», прихватив ее миллионы», — объяснил актер в беседе с сайтом kp.ru.

Наиболее вероятными кандидатами на имущество Дэвис являются ее родители, которые также заразились коронавирусом. Более точную информацию об этом дадут лишь юристы.

Кирьянов также признался, что Шаляпин не сможет проводить супругу в последний путь. Жену артиста ждет кремация, музыканту запрещено подходить близко к гробу.

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смерть семья шаляпин
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