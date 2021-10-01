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Немецкий политолог Майстер заявил, что любой канцлер ФРГ поддержит «Северный поток — 2»

  /   Обновлено: 01 октября 2021 12:43
Политика
Немецкий политолог Майстер заявил, что любой канцлер ФРГ поддержит «Северный поток — 2»
Федеральное агентство новостей

Берлин, 1 октября. Газопровод «Северный поток — 2» уже невозможно остановить, заявил немецкий политолог Штефан Майстер.

Как отметил эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP), любой новый канцлер Германии, кто бы ни пришел на этот пост, не будет выступать против проекта и поддержит его запуск.

«Главной проблемой является регулирование со стороны ЕС, и может случиться так, что «Газпром» не сможет удовлетворить его на 100%», — цитирует Майстера издание «Известия».

Представители Свободной демократической партии не хотят проблем с запуском «СП-2», а «зеленые» будут заняты другими вопросами, чтобы использовать их в качестве рычагов на переговорах между коалициями в бундестаге, резюмировал он.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что глава одержавшей победу на выборах в ФРГ Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц является самым удобным канцлером для РФ. По словам эксперта, все остальные претенденты на пост канцлера Германии высказывались против сотрудничества Москвы и Берлина.

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