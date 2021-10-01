Россия пресекла формирование прозападной комиссии ООН по вопросам Африки

Российская сторона отложила утверждение группы независимых экспертов на заседании Совета Безопасности ООН. Представители Москвы остались недовольны прозападными кандидатами, которые не отвечают запросу коренного населения Черного континента.

«Некоторые эксперты не соответствуют требованиям беспристрастности, нейтралитета и независимости», — заявил Дмитрий Полянский, зампостпред РФ при ООН.

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Россия понимает, что Африка устала от неоколониальной политики Франции. Именно на фоне последних действий Парижа, который без предварительного предупреждения свернул антитеррористическую операцию в Мали, правительство республики обратилось к Москве за помощью.

Во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига заявил, что бывшая метрополия фактически бросила страну один на один с террористами. Он напомнил, что радикалы угрожают не только национальной безопасности, но и дестабилизируют обстановку в регионе.

При этом за все время действия французской военной операции «Бархан» положительной динамики в борьбе с боевиками так и не произошло. Вместо этого, многие военнослужащие Пятой республики сами стали виновниками преступлений, связанных с наркотиками и разграблением природных ресурсов.