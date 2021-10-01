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Песков заявил, что блокировка «КП в Белоруссии» идет вразрез с принципами свободы СМИ
Общество
Песков заявил, что блокировка «КП в Белоруссии» идет вразрез с принципами свободы СМИ
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 1 октября. Блокировка ресурса «КП в Белоруссии» вызвала несогласие в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая 1 октября на встрече с журналистами.

Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что блокировка новостного ресурса «КП в Белоруссии» идет вразрез с принципами свободы средств массовой информации. По словам Пескова, в Кремле рассчитывают на обеспечение работы российских СМИ.

Министерство информации республики 29 сентября приняло решение заблокировать сайт «КП в Белоруссии», причиной чему, как указывалось в сообщении крупнейшего интернет-провайдера страны, стало нарушение закона «О средствах массовой информации».

Песков в ходе своего выступления также затронул и другие актуальные вопросы в повестке. Среди них оказалась динамика летальности от коронавирусной инфекции в России.

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