Сирийская армия нанесла удары по позициям боевиков в Идлибе

Идлиб, 1 октября. Сирийская Арабская Армия (САА) приступила к обстрелам коммуникаций боевиков в провинциях Идлиб и Алеппо. Под удары попали объекты вблизи линии соприкосновения и в глубоком тылу вооруженных группировок — Аль-Бара, Маарет Мисрин, Кансафра и прочие.

При этом 29 сентября российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщил о 28 артобстрелах, нанесенных террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ) в идлибской зоне деэскалации. В результате погибли два сирийских солдата и еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Esed rejimi #İdlib kuzeyindeki Kefreya,Batenta ve Cisri Şugur beldelerini karadan füzelerle hedef alıyor. pic.twitter.com/K9J7wvLvdl — Daily İdlib (@dailyidlib) October 1, 2021

ЦПВС уточнял, что 15 артиллерийских ударов нанесены по Идлибу, пять — по Латакии, шесть — в провинции Хама и еще два — в Алеппо.

Также источники в САА сообщают о начале вывода турецких войск с территорий на севере провинций Идлиб и Алеппо. Предположительно данный процесс стартовал на следующий день после встречи президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, прошедшей 29 сентября.

В частности, сообщается об отводе турецкой бронетехники за трассу М4, однако присутствие Турции в данном районе до сих пор сохраняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.