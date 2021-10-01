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Сирийская армия нанесла удары по позициям боевиков в Идлибе
Весь мир
Сирийская армия нанесла удары по позициям боевиков в Идлибе
Global Look Press  /  Anas Alkharboutli/dpa

Идлиб, 1 октября. Сирийская Арабская Армия (САА) приступила к обстрелам коммуникаций боевиков в провинциях Идлиб и Алеппо. Под удары попали объекты вблизи линии соприкосновения и в глубоком тылу вооруженных группировок — Аль-Бара, Маарет Мисрин, Кансафра и прочие.

При этом 29 сентября российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщил о 28 артобстрелах, нанесенных террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ) в идлибской зоне деэскалации. В результате погибли два сирийских солдата и еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

ЦПВС уточнял, что 15 артиллерийских ударов нанесены по Идлибу, пять — по Латакии, шесть — в провинции Хама и еще два — в Алеппо.

Также источники в САА сообщают о начале вывода турецких войск с территорий на севере провинций Идлиб и Алеппо. Предположительно данный процесс стартовал на следующий день после встречи президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, прошедшей 29 сентября.

В частности, сообщается об отводе турецкой бронетехники за трассу М4, однако присутствие Турции в данном районе до сих пор сохраняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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