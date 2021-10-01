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В музее-мемориале Марибора помянули первых узников
Общество
В музее-мемориале Марибора помянули первых узников
wikipedia.org  /  Общественное достояние

Марибор, 1 октября. Церемония была приурочена к 80-летию основания лагеря, передают «Ветеранские вести».

«Обо всем этом очень трудно говорить, как, в принципе, и о любом другом лагере смерти. Но мы должны не просто помнить об этих событиях, но и знать правду о них во всем ее ужасе и полноте», — заявил на мемориальной церемонии заместитель секретаря Общественной палаты РФ, директор Музея Победы Александр Школьник.

Он также отметил, что живых свидетелей нацистских преступлений остается все меньше, и очень важно, чтобы страшный опыт концлагерей не растворился бесследно в истории, а сохранился в сознании живущих сегодня и будущих поколений. Чтобы, независимо от национальностей, мировоззрений, других предпочтений, ни при каких обстоятельствах они не допустили подобного.

«Уверен, что только совместными усилиями мы можем сберечь общую историческую память наших народов и бороться с проявлениями нацизма», — подчеркнул директор Музея Победы.

Он упомянул, что история лагеря относится к малоизвестным страницам Второй мировой и поблагодарил всех, кто внес свой вклад в сохранение подлинных исторических свидетельств о лагере Марибор и в создание музея-мемориала.

Напомним, лагерь Шталаг XVIII-D нацисты основали в сентябре 1941 года. В сентябре-октябре сюда прибыли около пяти тысяч военнопленных красноармейцев. К марту 1942-го почти все они погибли. Всего через лагерь в Мариборе прошло более 10 тысяч узников.

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