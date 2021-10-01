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Юрист рассказал, можно ли использовать межквартирные тамбуры для хранения личных вещей
Общество
Юрист рассказал, можно ли использовать межквартирные тамбуры для хранения личных вещей
pixabay.com  /  PhotoMIX-Company

Увы, размеры квартир в России оставляют желать лучшего, при этом вещей в среднестатистической семье скапливается прилично. В итоге мест для их хранения категорически не хватает. Вот и начинают люди прикидывать, как бы расширить жилплощадь и куда бы все накопленное непосильным трудом убрать с глаз долой.

Чаще всего решение приходит само собой — выйти за пределы квартиры и задействовать для этого дела лестничную клетку. Конструкция подъезда у особо везучих предусматривает возможность отгородиться от лифта или лестничной площадки дверью и организовать небольшой межквартирный тамбур, где можно хранить велосипеды, самокаты, коляски, картошку — в общем, все, что не влезло в квартиру.

Но все ли так просто, как кажется на первый взгляд? Каково же оказывается удивление предприимчивых граждан, когда соседи совершенно справедливо не разделяют их энтузиазма относительно захламления общего тамбура.

О том, что можно и нельзя хранить в тамбуре и на лестничной клетке жилого дома, мы расспросили нашего постоянного эксперта — юриста Юрия Капштыка.

Юрист рассказал, можно ли использовать межквартирные тамбуры для хранения личных вещей
Из личного архива Юрия Капштыка  / 

Можно ли хранить вещи в тамбуре многоквартирного дома

Прежде всего Юрий Капштык предлагает определиться с формулировками.

«Места общего пользования потому так и называются, — объясняет юрист, — что являются общедомовым имуществом, которое находится в управлении и обслуживании выбранной управляющей компании».

Несомненно, из-за скромных габаритов собственного жилища всегда существует соблазн самовольно установить дверь, которая отделяла бы приквартирный тамбур от непосредственно лифта или лестничной клетки.

«Но с соблазном этим нужно бороться, поскольку он противоречит действующему законодательству», — предупреждает наш эксперт.

Обустройству таких укромных мест хранения препятствуют три главных фактора.  

Во-первых, делать так категорически не рекомендуется, поскольку таким образом самовольно уменьшается площадь мест общего пользования, а подобный вопрос допустимо решать только при проведении общего собрания жильцов, которое большинством голосов проголосует за разрешение на установку такой отделяющей двери. А возможно, и не проголосует.

Важно! Многие ошибочно полагают, что достаточно будет заручиться поддержкой ближайших соседей, которых это дело непосредственно касается и, если они не имеют возражений, то дело в шляпе. Однако это не так. Места общего пользования принадлежат всем собственникам жилья без исключения, и, как бы странно это ни звучало, ваш тамбур, условно говоря, на две квартиры имеет отношение в том числе к жильцам верхних и нижних этажей (и даже соседнего подъезда). Поэтому, если хотите, чтобы все было по закону, придется спросить мнение всех собственников и строго на официальном собрании.

Во-вторых, такая переделка никоим образом не должна создавать препятствий для обеспечения противопожарной безопасности, то есть не перекрывать пути эвакуации людей в случае возникновения такой необходимости. Кроме того, при обустройстве тамбура обязательным является соблюдение всех существующих требований вроде возможности быстрого открытия двери, габаритов дверного проема, ширины прохода в случае, если там стоит габаритный шкаф или велосипед и т.д.

В-третьих, захламление мест общего пользования не допускается требованиями санитарно-эпидемиологической службы по содержанию помещений в жилых домах.

«В целом, подзаконных правовых актов очень много, — комментирует Юрий Капштык, — запрет на хранение личных вещей в тамбурах закреплен в том числе в жилищном кодексе, в правилах обслуживания общедомового имущества, а также в перечне услуг, оказываемых при обслуживании многоквартирных домов, не говоря уже о документах СЭС и пожарного надзора».

Хранить вещи в тамбуре можно только с согласия всех жильцов
pixabay.com  / Anne Verschraagen

Как бороться с нарушителями

Если вы оказались в ситуации, когда соседи, несмотря на все уговоры, доводы и воззвания к разуму, продолжают захламлять места общего пользования, то следует предпринять следующие шаги:

  1. Зафиксировать факт нарушения. В качестве доказательной базы могут служить видеозаписи или фотографии.
  2. Привлечь к решению вашей проблемы комиссию во главе с представителем управляющей компании, с участием старшего по дому или председателем товарищества собственников жилья.
  3. Написать на нарушителей жалобу в СЭС и пожарную инспекцию.
  4. Ответственные органы должны будут вынести нерадивым соседям соответствующее предписание. За захламление коридоров по требованиям пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1,5 тысячи рублей. Наказать рублем за ненадлежащее содержание помещений может и СЭС. Штраф может составить до 1 тысячи рублей.
  5. Если ничего не помогает, в качестве крайней меры на злостных нарушителей можно подать в суд, который обяжет устранить допущенные нарушения.

Юрист рассказал, можно ли использовать межквартирные тамбуры для хранения личных вещей
Федеральное агентство новостей  / 

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