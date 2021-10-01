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Межливийские переговоры стартовали в Марокко
Весь мир
Межливийские переговоры стартовали в Марокко
wikipedia.org  /  Pline / CC BY-SA 3.0

Рабат, 1 октября. Новый раунд консультативных встреч между делегациями Высшего государственного совета (ВГС) и Палаты представителей Ливии стартовал в столице Марокко. Стороны обсудят избирательный процесс, сообщил канал RT.

Первое заседание прошло накануне в закрытом формате. По информации источников, между переговорщиками возникли резкие разногласия, которые не способствуют достижению договоренности относительно проведения голосования в соответствии с ранее утвержденным графиком. Плебисцит запланирован на 24 декабря.

ВГС выразил неприятие закона о прямых выборах президента, который приняла Палата представителей, назвав его «односторонним». Он подчеркнул необходимость консультироваться с ним перед утверждением таких документов в соответствии с условиями Политического соглашения. Орган настаивает на обсуждении своего проекта конституционной основы для избирательного процесса, переданного на рассмотрение в парламент.

Межливийские переговоры стартовали в Марокко
Федеральное агентство новостей  / Альгис Микульскис / Владимир Малянов

Между тем международное сообщество выражает опасения в связи со складывающейся ситуацией. Ранее спикер Палаты представителей Агила Салех допустил возможность формирования параллельного правительства на востоке страны в случае провала плебисцита.

Депутат парламента Саид Амгиб на днях сообщил о планах радикальных исламистов сорвать избирательный процесс. По его словам, члены ВГС, поддерживающие повестку организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ), замышляют заговор с целью перенести или отменить всеобщее голосование.

Ранее министр иностранных дел Марокко Насер Бурита заявил, что Рабат продолжит содействовать проведению парламентских и президентских выборов в Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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ливия марокко палата представителей вгс
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