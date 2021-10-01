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Голикова исключила вероятность введения нового локдауна в России

  /   Обновлено: 01 октября 2021 12:34
Общество
Голикова исключила вероятность введения нового локдауна в России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 1 октября. Новый локдаун из-за COVID-19 в России не будет объявлен, заявила премьер-министр Татьяна Голикова.

Об этом она рассказала в интервью РИА Новости. При этом ранее Татьяна Голикова отметила, что в Российской Федерации наступает довольно непростой период из-за подъема заболеваемости коронавирусом. Россиянам следует быть осторожнее и соблюдать меры ограничения, добавила она.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что вакцинация является надежной защитой от коронавирусной инфекции. По его словам, минимум один компонент препарата против COVID-19 в стране получили уже более 49 миллионов человек.

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