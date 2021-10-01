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Песков заявил о возможности скорого запуска «СП-2» на фоне смены власти в Германии
Экономика
Песков заявил о возможности скорого запуска «СП-2» на фоне смены власти в Германии
kremlin.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 1 октября. Смена власти в Германии может отразиться на сроках запуска газопровода «Северный поток — 2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, на данный момент нельзя достоверно спрогнозировать развитие событий. Так, возможны и оперативные, и менее оперативные сценарии, констатировал официальный представитель Кремля.

Ранее «Газпром» сообщил о полном завершении строительства газопровода. Как ожидается, он будет введен в эксплуатацию в ближайшие месяцы. В случае успеха, до конца 2021 года по «Северному потоку — 2» может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа.

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