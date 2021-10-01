

Ежегодно 2 октября в России и некоторых других странах СНГ отмечают профессиональный праздник врачи-урологи. Эта традиция зародилась более 15 лет назад на одном из конгрессов Российского общества урологов. Сегодня сообщество объединяет более 7000 врачей из разных уголков страны и более 4500 подтвержденных участников.

История появления Дня врача-уролога

Праздник врачей, специализирующихся на лечении заболеваний мочеполовой системы, появился в России, а со временем приобрел статус международного. О необходимости его учреждения в 1996 году заявили участники конгресса Российского общества урологов.

В период активного развития профессионального сообщества его организаторы намеревались создать традиции, которые позволили бы сплотить представителей профессии всех регионов страны. Одной из таких традиций и стал День врача-уролога с постоянной датой: ежегодно его отмечают 2 октября.

Со временем традиция перешагнула пределы России. Благодаря активным контактам в сфере профессионального сообщества спустя несколько лет праздник был признан коллегами из Украины и Белоруссии.

Традиции празднования Дня уролога 2 октября

Так как праздник имеет профессиональный характер, специалисты отмечают его на работе. В этот день они принимают поздравления от коллег и руководителей, а вместе с ними — ценные рекомендации и подборки полезной информации.

Так, по традиции, информационную подборку модулей с клиническими рекомендациями и новыми методами лечения урологических заболеваний готовит портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России. Обмену опытом, повышению квалификации специалистов и внедрению прогрессивных техник лечения в сфере урологии посвящены семинары, круглые столы, а с недавних пор ― и онлайн-конференции, которые также проводят накануне и в день праздника.



Федеральное агентство новостей /

Интересные факты ко Дню уролога

Урология — это хирургическая дисциплина.

Но, несмотря на это, в ней активно развиваются и другие направления, которые помогают предупреждать и решать проблемы пациентов, не прибегая к оперативному лечению.

Например, андрология ― медицинская наука, которая занимается изучением причин, течения и лечения мужских заболеваний, или эндокринология, которая изучает взаимосвязь болезней мочеполовой системы с гормональными изменениями в организме человека. Активно развивается терапевтическое направление урологии, направленное на безоперационное лечение заболеваний мочеполовой сферы, брюшной области у мужчин, женщин и детей.

В урологии активно внедряются новые технологии.

Эта отрасль медицины в России не отстает от европейских стандартов, а нередко и превосходит их. РФ была одной из первых стран, где начали применять роботическую хирургию и лазерные, лапароскопические технологии для лечения болезней предстательной железы, мочекаменной болезни. Эти техники хирургического лечения обладают высокой точностью и минимальной травматичностью, поэтому пациенты быстро восстанавливаются после операций: уже на следующий день могут вставать, а через неделю их выписывают из больницы. Новые технологии в урологии применяются не только в столичных медучреждениях.

Так, в феврале 2021 года новым оборудованием для использования в онкоурологии был оснащен Омский областной клинический онкологический диспансер. Центр получил эндоскопические стойки, оснащенные мониторами с высоким разрешением, и другое инновационное оборудование, которое позволяет хирургам работать с ювелирной точностью при удалении злокачественных новообразований мочевого пузыря, почек, простаты.

pixabay.com / Sasin Tipchai

Ежегодно в России проходит конгресс Всероссийского общества урологов.

В 2021 году он состоялся в 21-й раз — в конце сентября. В нем приняли участие ведущие специалисты отрасли России, Европы, азиатских стран. Участники обсуждали вопросы телемедицины и урологии, особенности применения робот-ассистированной хирургии, вопросы лечения урологических заболеваний в детском возрасте, инновации в диагностике и лечении, влияние коронавируса на урологическую практику.

Благодаря ежегодному конгрессу ведущие специалисты делятся своим опытом и новыми разработками, что позволяет урологической медицине в России стабильно и успешно развиваться.