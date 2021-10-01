Дмитрий Песков: целесообразность увеличения ФНБ не вызывает сомнений

Москва, 1 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул значимость Фонда национального благосостояния (ФНБ) для экономики страны.

Международное финансовое окружение страны непредсказуемо. Фонд необходим для избежания «кризисных проявлений» и обеспечения макроэкономической стабильности, пояснил Песков.

«Роль ФНБ трудно переоценить, целесообразность его увеличения не вызывает сомнений», — цитирует его «Интерфакс».

Тем самым представитель Кремля прокомментировал предложение главы государства Владимира Путина. Тот выдвинул инициативу по увеличению порога ФНБ для инвестирования до 10% ВВП России.