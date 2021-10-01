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Дмитрий Песков: целесообразность увеличения ФНБ не вызывает сомнений

  /   Обновлено: 01 октября 2021 12:45
Экономика
Дмитрий Песков: целесообразность увеличения ФНБ не вызывает сомнений
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Москва, 1 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул значимость Фонда национального благосостояния (ФНБ) для экономики страны.

Международное финансовое окружение страны непредсказуемо. Фонд необходим для избежания «кризисных проявлений» и обеспечения макроэкономической стабильности, пояснил Песков.

«Роль ФНБ трудно переоценить, целесообразность его увеличения не вызывает сомнений», — цитирует его «Интерфакс».

Тем самым представитель Кремля прокомментировал предложение главы государства Владимира Путина. Тот выдвинул инициативу по увеличению порога ФНБ для инвестирования до 10% ВВП России.

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путин песков экономика россии фнб
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