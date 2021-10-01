Песков оценил динамику смертности от коронавируса в России

Москва, 1 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил эпидемиологическую обстановку в России, в частности динамику смертности от коронавируса.

Динамика летальных исходов при заражении коронавирусной инфекцией требует особого внимания. Кремль наблюдает за развитием эпидемиологической ситуации в российских регионах, заявил Песков.

«Динамика по смертности от коронавируса в России вызывает беспокойство», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Российские врачи выявили коронавирусную инфекцию у 24 522 человек в 85 регионах за последние сутки. Об этом ранее сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Клинические симптомы заболевания отсутствовали у 9%. Зафиксировано 887 летальных исходов.