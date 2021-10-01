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Александр Масляков осудил создателей юмористического шоу «Игра» на ТНТ
Общество
Александр Масляков осудил создателей юмористического шоу «Игра» на ТНТ
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 1 октября. Руководитель и ведущий популярной телепередачи КВН Александр Масляков осудил создателей нового юмористического шоу «Игра», которое выходит на канале ТНТ.

Популярный ведущий отмечает, что не станет судиться с создателями нового проекта из-за украденного формата. Он уверен, что подобными разбирательствами должен заниматься телеканал, на котором неизменно выходит КВН. Масляков подчеркнул, что не видел «Игру», поскольку сильно занят работой на других проектах.

«Я не видел («Игру»). Мы в это время записывали пять программ, было несколько поездок... Но мне мои коллеги говорили о ней. Если судиться, то это, наверное, должен делать канал. Очевидно, что это калька формата, сделанная для другого канала. Лично я не собираюсь ни с кем судиться», — отметил руководитель КВН в комментарии kp.ru.

Масляков осудил создателей нового проекта на ТНТ и назвал их поступок «аморальным». Он считает, что неправильно создавать проект, вкладывать в него огромные деньги, при этом совершенно не изменяя формат.

«Они берут проект, существующий много лет, и лепят его за большие деньги... Мне не то чтобы стыдно за них, хотя это аморально, на мой взгляд, по отношению к сотням тысяч молодых ребят, которым эта игра интересна», — подчеркнул Масляков.

Создатель Клуба веселых и находчивых напомнил, что несправедливо поступившее руководство канала когда-то само вышло из КВН. Он подчеркнул, что именно благодаря этому проекту многие смогли занять высокие должности «во всяких клабах».

Новый сезон телеканала ТНТ начался не только со скандального проекта, в эфир также вышло приключенческое шоу «Звезды в Африке». На вечеринке в честь выхода первого выпуска проекта певица Лена Катина выступила вместе с поющей ведущей Ольгой Бузовой.

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квн масляков игра тнт
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