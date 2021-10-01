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Совместный военный комитет Ливии проведет переговоры в Женеве
Весь мир
Совместный военный комитет Ливии проведет переговоры в Женеве
pixabay.com  / 

Бенгази, 1 октября. Совместный военный комитет «5+5» (СВК) на следующей неделе соберется в Женеве. Об этом генерал-лейтенант Ливийской национальной армии (ЛНА) Хайри ат-Тамими сообщил телеканалу Al Arabiya.

По его словам, офицеры обсудят вопрос вывода наемников и иностранных сил из североафриканской страны. Начало раунда переговоров запланировано на 5 октября.

Ат-Тамими добавил, что заседания продлятся три дня. В мероприятии примут участие спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии Ян Кубиш и постоянные члены Совета Безопасности.

Генерал опроверг информацию о существовании соглашения, предусматривающего необходимость вывода всех иностранных сил и наемников из страны к концу октября. Он отметил, что механизмы еще не обсуждались. Четкие договоренности об эвакуации боевиков члены СВК планируют определить на предстоящих встречах.

Во вторник, 28 сентября, военный комитет рассмотрел вопросы борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности. Заседание прошло в Триполи при участии премьер-министра Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибы.

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