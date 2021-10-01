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Песков назвал цирком сообщения о возвращении Саакашвили в Грузию

  /   Обновлено: 01 октября 2021 12:51
Политика
Песков назвал цирком сообщения о возвращении Саакашвили в Грузию
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Москва, 1 октября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возвращение Михаила Саакашвили в Грузию.

Как отметил пресс-секретарь российского президента, «там, где Саакашвили, там цирк». По его словам, важно, чтобы «этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».

«Слава богу, это не наш вопрос», — коротко добавил Песков в беседе с журналистами.

Ранее Саакашвили заявил, что будет находиться на территории Тбилиси 2 и 3 октября. Политик также призвал своих сторонников собраться в грузинской столице в эти числа, чтобы противостоять правительству. В свою очередь председатель правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал экс-президента клоуном.

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песков саакашвили грузия
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