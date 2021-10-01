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Daily Express: Кремль отправил пугающий сигнал Берлину после блокировки RT

  /   Обновлено: 01 октября 2021 12:27
Политика
Daily Express: Кремль отправил пугающий сигнал Берлину после блокировки RT
Федеральное агентство новостей

Лондон, 1 октября. Блокировка YouTube-каналов RT привела в ярость Россию. Берлин уже получил пугающий ответный сигнал, и Германию могут ждать самые неожиданные последствия, пишет Daily Express.

Ситуацию вокруг закрытия каналов RT DE и DFP проанализировал британский журналист Джеймс Ли. Обозревателя поразила консолидированная и молниеносная реакция российских властей на произвол Youtube. В риторике Кремля, МИД и Роскомнадзора Ли увидел пугающий сигнал Берлину, который в Германии безусловно считали.

«Россия предупредила, что и YouTube, и немецкие СМИ будут заблокированы из-за действий видеоплатформы. <...> Кремль отправляет Берлину пугающий сигнал», — написал репортер.

Далее обозреватель Daily Express приводит высказывания всех, кто так или иначе оказался задет произволом медиаплатформы, от официального представителя Кремля Дмитрия Пескова до главреда RT Маргариты Симоньян. Британские читатели пришли в восторг от мощного ответа России на действия техногиганта и поделились собственными прогнозами: по их мнению, Германию ждет участь куда более суровая, чем просто блокировка СМИ.

«Такими темпами Германия уже в ближайшем будущем станет сателлитом России в Европе», — предположил пользователь Justmypointofviewok.

«И Франция», — согласился с ним другой комментатор.

Многих британцев возмутила политика двойных стандартов корпорации Google. По мнению читателей, YouTube совершил неприемлемый акт прямой цензуры, ставящий под сомнение свободу слова не только в Германии, но и во всем остальном мире.

«Теперь я сомневаюсь, что у нас в Великобритании есть свобода слова», — сокрушается Yorkman.

«Нам нужны иностранные медиа, чтобы знать, что происходит в нашей стране», — согласился с ним inсendiary.

Пользователи Daily Express справедливо заметили, что есть множество YouTube-каналов с откровенно экстремистскими или вредоносными материалами, но видеохостинг их не блокирует. Произвол Google должен быть наказан, подбодрили российские власти простые британцы.

«Я сыт по горло желанием YouTube решать за меня, что можно смотреть, а что — нельзя. Аплодирую всем, кто старается поставить бигтех на место», — написал Chuck Mac.

«Очень зловеще выглядит это ограничение свободы слова и неприкрытое продвижение повестки дня ВЭФ. Они (бигтех-корпорации. — Прим. ФАН) обладают настолько большой властью, что могут решить исход выборов. Им наскучило зарабатывать миллиарды, которые не потратишь и за десять жизней, и они обратили свои алчные взоры на власть над всем миром», — подвел черту под интернет-дискуссией Rick Smith.

Официальный Берлин уверяет, что непричастен к блокировке каналов немецкоязычной редакции RT. По словам пресс-секретаря немецкого кабмина Штеффена Зайберта, никто не отправлял в Google никаких запросов на ограничение доступа к контенту российских СМИ или полное его удаление.

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