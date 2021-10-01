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Любовник зарезал женщину на глазах ее сожителя на Сахалине
Происшествия
Любовник зарезал женщину на глазах ее сожителя на Сахалине
shutterstock.com  /  diy13

Южно-Сахалинск, 1 октября. Мужчина во время дружеского застолья с любовницей и ее сожителем воткнул нож в спину женщины. Как стало известно ФАН, поводом для убийства стала банальная ревность.

Трагическая ситуация произошла в селе Калинино Холмского района в ночь на 29 сентября. В дежурную часть местной полиции позвонил свидетель убийства и сообщил о происшествии. На место преступления выехала оперативно-следственная группа. Подозреваемого задержали рядом с трупом.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Мужчине предъявлено обвинение. В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Сахалинской области Олеся Вознюк.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в совершении преступления.

«Между убитой и гостем были очень близкие отношения, которые они скрывали от сожителя женщины, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Хозяин жилища подозревал подругу в измене, но у него не было доказательств. Все трое давно знали друг друга. Село небольшое, стоит на берегу моря. Там всего одна улица. Дама пригласила любовника в гости. Втроем они стали распивать спиртные напитки».

Чем дольше продолжалось застолье, тем больше у хозяина жилища возникало желание выяснить отношения с соперником.

По словам собеседника, между мужчинами произошел на этой почве конфликт, который перерос в небольшую потасовку. Женщина встала на сторону своего сожителя. Обвиняемый на нее обиделся. Он схватил нож и ударил пострадавшую в спину. После этого любовник сел на стул рядом с трупом и стал дожидаться приезда стражей порядка, которых вызвал соперник. Во время осмотра места происшествия он оставался неподвижен, пока на него не надели наручники.

Участники конфликта официально не трудоустроены. Они собирали грибы, ягоды и ловили рыбу, а затем продавали знакомым.

Сейчас обвиняемый находится в местном следственном изоляторе. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал ФАН, в Сети появилось видео с места обнаружения трупов молодой пары.

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убийство южно-сахалинск поножовщина
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